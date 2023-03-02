إعلان الجدول الزمني لانتخابات اتحاد الكرة السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الخامسة عن البرنامج الزمني للانتخابات، والذي ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى الأول من مايو.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، على أن يتم فحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 12 إلى 16 من الشهر ذاته.

ووفقا لبيان صحفي نشره اتحاد الكرة السعودي على موقعه الرسمي، سيتلقى مركز التحكيم الرياضي السعودي الطعون والتظلمات على قوائم المترشحين خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 25 أبريل المقبل، فيما سيتم السماح في اليوم التالي بالدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم الأول من مايو 2023.

وكانت أول انتخابات بتاريخ اتحاد الكرة السعودي جرت في 20 ديسمبر 2012، بمشاركة الرئيس الأسبق أحمد عيد ومنافسه خالد المعمر، حيث استطاع عيد الفوز بالرئاسة لأربع سنوات، وفي يناير 2017 تنافس أربعة مرشحين هم عادل عزت وسلمان المالك وخالد المعمر والدكتور نجيب أبو عظمة، ليفوز عادل عزت بالمنصب.

وفي أكتوبر 2018 فاز قصي الفواز بالرئاسة دون منافس بعد تزكيته لكنه عاد ليعلن استقالته في شهر فبراير من نفس العام، ليستلم لؤي السبيعي المنصب مكلفا حتى إعلان الجدول الزمني للانتخابات والذي شهد إعلان تنصيب ياسر المسحل رئيسا بالتزكية في يونيو 2019.

وتضم لجنة الانتخابات، أحمد القنيعان «رئيس لجنة الاستئناف» والدكتور يزيد الرشيد «نائب رئيس لجنة الاستئناف»، وبندر الحميداني «رئيس لجنة الانضباط والأخلاق»، والدكتور عبدالعزيز الفضلي «نائب رئيس لجنة الانضباط والأخلاق».

انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم:

