16 ناديا تتنافس في الدوري الالكتروني للمحترفين

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ويشارك في البطولة 16 ناديا من أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام بنظام التصفيات، وذلك بتوزيع الأندية على مجموعتين، تضم كل مجموعة 8 أندية، إذ يصل 4 فرق من كل مجموعة للأدوار النهائية، ويقام دور المجموعات خلال يومي 7 و8 مارس الجاري، فيما يقام دور النصف النهائي في الحادي عشر، والدور النهائي في الثاني عشر من الشهر ذاته.
وقال مدير إدارة الرياضات الالكترونية فيصل بن حمران: «بطولة الدوري السعودي الالكتروني للمحترفين هي النسخة الالكترونية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، إذ نرى في كل سنة سعي كثير من الأندية السعودية إلى وضع بصمة ومكانة لها في عالم الرياضات الالكترونية، إذ تزيد شعبية الرياضات الالكترونية مع كل نسخة»، مضيفا أن لعبة فيفا 23 هي أحد أكثر الألعاب شعبية في المملكة، إذ تشهد في كل سنة بروز وتألق لاعبين محليين يتنافسون بمستويات عالمية.
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