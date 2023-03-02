ضمك يتربص بالتعاون في المحالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الفريق الكروي الأول بنادي ضمك نظيره التعاون مساء غد، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، ضمن مواجهات الجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل الفريقان هذه المواجهة بظروف متشابهة حيث لم يتذوقا طعم الفوز خلال الجولات الأخيرة الماضية، كان آخرها خسارة ضمك أمام المتصدر النصر، بينما استطاع التعاون تجنب الخسارة بهدف الثواني الأخيرة في مرمى الفيحاء، لينهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى صاحب الأرض والجمهور ضمك للعودة لسكة الانتصارات مجددا، بعد أن غابت في الجولات الـ4 الماضية، ولم يحقق خلال 11 جولة مضت سوى انتصار وحيد، مما جعل الفريق يتراجع نتائجيا بعد الانطلاق القوي لفارس الجنوب بداية الموسم، إلا أنه عاد بعد ذلك للتدهور ولم يستطع حتى الآن التعديل، ويطمح أن يكون لقاء التعاون بداية التصحيح.

وعلى الجانب الآخر، يأمل التعاون في العودة إلى القصيم بالنقاط الـ3 وتحقيق الفوز الغائب في آخر 3 جولات لمواصلة المنافسة على المراكز الـ4 الأولى في سلم الترتيب، إذ إن التعاون يحتل المركز الـ5 بـ31 نقطة.

وخلال مجريات هذا الموسم، وبالعودة إلى نتائج التعاون، نجد أن سكري القصيم خارج أرضه يعود بنتائج إيجابية، إذ استطاع تحقيق الفوز في 6 مواجهات من أصل 9 كان فيه ضيفا، وخسر في مواجهتين وتعادل في واحدة، لذلك يرغب الفريق في تسجيل الانتصار السابع له خارج أرضه غدا على ملعب المحالة.

قبل المواجهة

