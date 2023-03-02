شكرا لقرائتكم خبر اتحاد اليد يلغي جميع الإيقافات الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الاتحاد أنه يستثنى من ذلك من صدرت بحقهم قرارات إيقاف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمشطوبون من الجهات المعنية، وكذلك «العقوبات المالية» التي يستوجب سدادها حسب اللائحة، إذ إنه تم العمل بالقرار من أمس.
وأبان الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن ذلك يأتي بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية الـ11 للمنتخبات، والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 21 - 28 فبراير 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد اليد يلغي جميع الإيقافات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.