اتحاد اليد يلغي جميع الإيقافات الفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد قرارا بإلغاء جميع الإيقافات الفنية الصادرة بحق جميع اللاعبين في كل المنافسات المحلية بمختلف الدرجات.

وأوضح الاتحاد أنه يستثنى من ذلك من صدرت بحقهم قرارات إيقاف من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمشطوبون من الجهات المعنية، وكذلك «العقوبات المالية» التي يستوجب سدادها حسب اللائحة، إذ إنه تم العمل بالقرار من أمس.

وأبان الاتحاد السعودي لكرة اليد، أن ذلك يأتي بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية الـ11 للمنتخبات، والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 21 - 28 فبراير 2023.