شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يدخل على خط مفاوضات ميسي مع سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية عن تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أول العروض من المملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين يستهدف ضم أفضل نجوم العالم خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح نادي النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية نقلا عن الصحفي جوان فونتس، إلى أن نادي الاتحاد الذي يشرف على تدريبه البرتغالي نونو سانتو، قدم بالفعل عرضا إلى ليونيل ميسي الذي لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن العرض قيمته 94 مليون دولار في الموسم الواحد، حيث تم التواصل بالفعل مع الدائرة المقربة من ميسي لاستطلاع رأيه في فكرة الانضمام إلى فريق الاتحاد. جاء ذلك على الرغم من الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، عن رغبة نادي الهلال في ضم ليونيل ميسي خلال الصيف القادم، لينافسه الاتحاد بعرض مادي ضخم. إلى ذلك يحل فريق الاتحاد وصيف دوري روشن برصيد (41 نقطة)، مساء اليوم ضيقا ثقيلا على فريق الخليج (16 نقطة) ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة تميل فيها الكفة للنمور الاتحادية الطامحة للعودة لسكة الانتصارات وتجاوز التعثر أمام الرائد بالجولة الماضية، فيما يسعى أصحاب الأرض فريق الدانة لتعويض خسارته الأخيرة أمام منافسه العدالة وإحياء أمل البقاء لموسم آخر بدوري الأضواء.

الخليج يحصن دفاعاته أمام هجوم الاتحاد الخطير

l سيعمل البرتغالي بيدرو إيمانويل بلقاء اليوم على تأمين مناطقه الخلفية وتضييق المساحات في وسط الملعب والأطراف.

l يعتمد الفريق على البرتغالي فابيو مارتينيز في صناعة اللعب بجانب لوكاس سوزا وأندريه بوكو في وسط الميدان.

l غياب مدافع الفريق عبدالله الشنقيطي لتراكم البطاقات الملونة.

l الخسارة لأبناء الدانة ستصعب موقفه في مراكز الخطر في مؤخرة الترتيب.

l خسر الفريق مواجهة الذهاب بهدفين دون رد.

l إقبال كبير من جماهير الاتحاد على شراء تذاكر المباراة بعد أن حددت إدارة الخليج سعر التذكرة الموحدة بـ40 ريالا.

عودة حجازي والمصابين تنعش الاتحاد

l يسعى الاتحاد لمواصلة انتصاراته عقب التعثر في لقاء الرائد وتجنب المفاجأة في مواجهة الليلة.

l ابتهج البرتغالي نونو سانتو باكتمال صفوف الفريق قبل مواجهة اليوم.

l عودة قائد الفريق وصمام أمانه المصري أحمد حجازي بعد الإيقاف وكذلك هداف الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تجاوزه الإصابة.

l تواجد عبدالرحمن العبود في القائمة الاتحادية بعد حل الخلاف مع مدرب الفريق.

l تفوق اتحادي يرجح حظوظ الفريق في خطف النقاط الثلاث.

l حفزت إدارة الاتحاد لاعبي الفريق بصرف مكافأتي الفوز على العدالة والاتفاق قبل مباراة اليوم.