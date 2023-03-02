شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الجندي يحافظ على قمة التصنيف العالمى للخماسى الحديث للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حافظ البطل المصري محمد الجندي صاحب فضية بطولة العالم للكبار على تصدره التصنيف العالمي للخماسي الحديث على مستوى الشباب وفقا للتصنيف الصادر من قبل الاتحاد الدولي عن شهر مارس الجاري.

واستمر الجندي في المركز الأول للتصنيف العالمي برصيد 182 نقطة متفوقا على البطل الفرنسي ليو بوريه صاحب المركز الثاني بفارق 43 نقطة.

يذكر أن الجندي يستعد خلال الفترة الحالية للمشاركة ببطولة كأس العالم التي ستقام في مصر خلال الفترة ما بين 7 مارس وحتى 12 من نفس الشهر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وضمت قائمة المنتخب كلًا من:

الرجال:

إسلام حامد، أحمد أشرف، أحمد الجندي، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف.

بينما يتكون فريق السيدات من:

هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، ملك اسماعيل، أريج سرحان، زينة عامر، هانيا أبو بكر، جنة وليد، فريدة أبو هاشم، نجوى حسين، جنا عطية، نوران البحيري.

وكان اتحاد الخماسي الحديث قد كشف عن مشاركة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة وهم:

" مصر ، الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، أوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".

و حصلت مصر على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لمواسم 2022 ، 2023 ، و 2024.