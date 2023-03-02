شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سبب استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يغيب رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري، كما يغيب عن القائمة محمد صادق لاعب الوسط.

ويأتي غياب رمضان صبحي بسبب الإصابة بتورم في القدم، فيما يغيب محمد صادق بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.