شكرا لقرائتكم خبر عن السيب العمانى يحقق المركز الثالث فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق السيب العماني الفوز على نظيره فريق الوكرة القطري بنتيجة ”3-2”، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ 41، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 فبراير وحتى 3 مارس الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: ”25-23”، ”25-15”، ”17-25”، ”22-25”، ”15-13”، وأقيمت المباراة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

بهذه النتيجة استطاع فريق السيب العماني الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة رجال.

وأنطلقت مباراة نهائي البطولة بين الأهلي المصري والنصر البحريني في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وتأهل فريق الأهلي إلى الدور النهائي من البطولة العربية بعد الفوز على نظيره فريق السيب العماني بنتيجة ”3-0”، في مباراة نصف النهائي، بينما قد حقق فريق النصر البحريني الفوز على نظيره فريق الوكرة القطري بنتيجة ”3-1”.

الجدير بالذكر أن الأهلي حصد لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة 7 مرات بالتساوي مع نادي الصفاقسي التونسي، ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل التتويج باللقب الثامن في تاريخه وليصبح أكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة.