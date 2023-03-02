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تعادل الأهلى مع سموحة و فوز الزمالك على الطلائع في دورى محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع  نظيره سموحة بنتيجة  21/21 فى إطار الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش  بنتيجة 35/33   فى الجولة ذاتها .

 

وتقام الجولة السابعة غدا الجمعة بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و سموحة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزمالك . 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى  موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية،

 

 

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