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فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز وغياب سامسون وعمر جابر وشيكابالا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن قائمة فريقه لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الممتاز.

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من: 

 

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي 

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمود شبانة -  حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

 

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" –  مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي -  يوسف أسامة نبيه .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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