شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد رمضان صبحى وعودة الكرتي لقائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز ، ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي، فيما عاد المغربي وليد الكرتي لتدعيم القائمة بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.