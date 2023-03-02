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استبعاد رمضان صبحى وعودة الكرتي لقائمة بيراميدز في مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك في الدوري الممتاز ، ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري.

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر 

 

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - كريم حافظ 

 

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر 

 

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

 

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي، فيما عاد المغربي وليد الكرتي لتدعيم القائمة بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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