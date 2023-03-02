شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يتلقى إشادة من الوفود المشاركة بالبطولة العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر إشادة من جميع الوفود المشاركة في البطولة العربية للانديه للكرة الطائرة التى احتضنتها مصر في الفترة من ١٨ فبراير الماضي وحتى ٣ مارس الجاري.

وأعرب الدكتور عبدالهادي الشبيب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة بنجاح الاتحاد المصري للكرة الطائرة في التنظيم المميز والحفاوة بكافة الضيوف الذين شاركوا في البطولة على مدار الفترة الماضية.

وأكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة أن مجلس الإدارة حرص قبل إنطلاق البطولة على توزيع الأدوار والاختصاصات لكافة أعضاء مجلس الإدارة والحمد لله ان البطولة خرجت بشكل مميز بشهادة الجميع.

وقال ياسر قمر ان البطولة العربية للطائرة كانت فرصة طيبة للتجمع العربي الكبير بعدما شهدت مشاركة ١٢ فريق من مختلف الدول العربية.

ووجه المهندس ياسر قمر الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم والمستمر لكافة الالعاب الرياضيه بشكل عام وكرة الطائرة بشكل خاص مؤكداً على دور الدولة الكبير في نجاح أى حدث رياضي يقام على أرض مصر.

من جانبه أعرب عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن سعادته الكبيرة بعد نجاح البطولة والحصول على ثقة الاتحاد العربي للعبة وظهور مصر بصورة مشرفة أشاد بها كل الوفود والضيوف الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الحدث العربي.

وأعترف عمرو مخلوف أن مستوى الفرق تحسن كثيراً مع الأدوار النهائية وشهدنا منافسات شرسة في الأدوار الإقصائية مما زاد من نجاح البطولة.

ومن ناحية أخرى يلتقي في تمام السابعة مساء اليوم الخميس فريقا رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي أمام نظيره النصر البحرينى فى نهائى البطولة العربية للأندية رقم 41 و التى تستضيفها مصر بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الأهلى قد نجح في الوصول لنهائى البطولة بعد الفوز على السيب العمانى بنتيجة 3/0 في نصف النهائي .

وتأهل النصر البحرينى لموقعة النهائي بعد تخطي عقبة الوكرة القطرى بنتيجة 3/1،

ومن المقرر ان يقام اليوم لقاء الوكرة القطرى مع السيب العمانى لتحديد صاحب الميدالية البرونزية فى تمام الرابعة عصرا اليوم.