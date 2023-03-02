شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الاجتماع الفنى والمؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد في الثانية من ظهر غداً ، الجمعة، بمقر النادي الأهلي ، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، المقرر لها السادسة من مساء بعد غد السبت، على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

ويحضر الاجتماع الجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق القطن الكاميروني ، ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

واستأنف الأهلى، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة القطن التى يتطلع فيها الأهلي للفوز من أجل تصحيح المسار ببطولة دوري الأبطال بعد الخسارة في الجولة من الهلال السوداني بهدف نظيف بملعب الأخير ثم التعادل مع صن داونز 2/2 بالقاهرة.

على صعيد متصل ، يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، ‏ المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الواحدة والنصف ظهر غدٍ الجمعة بمقر النادي بالجزيرة ويسبقه في الواحدة المؤتمر الصحفي للجهاز الفني لفريق القطن الكاميروني.

ويتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة القطن الكاميروني التي تقام ‏مساء بعد غد «السبت» على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الإفريقي إلى جانب كل من: صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.