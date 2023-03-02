شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تقرب الأهلى من لقب البطولة العربية للطائرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي إلى التتويج بلقب البطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة و تختتم اليوم حين يواجه نظيره النصر البحرينى فى السابعة مساء اليوم الخميس .

ويرصد ”الخليج 365” عدد من العوامل التى تقرب الفريق الأحمر من حصد اللقب فى التقرير التالى :





الأرض والجمهور

تعد إقامة البطولة على أرض مصر ووسط جماهيره من أبرز العوامل التى تقرب الفريق الأحمر من لقب هذا العام ، خاصة فى ظل الموافقة على حضور الجماهير بداية من ربع النهائى مرورا بنصف النهائى و النهائى .





العلامة الكاملة

كما أن فريق الأهلى نجح فى تحقيق الفوز فى جميع مبارياته بالبطولة حتى الآن ، حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات بدور المجموعات قبل الفوز فى ربع النهائى على السويحلى الليبى ثم السيب العمانى فى نصف النهائى .





خبرات كبيرة

يمتلك فريق الأهلى للكرة الطائرة لاعبين أصحاب خبرات دولية كبيرة تمكنه من التفوق فى لقاء الليلة ، أمثال عبدالله عبد السلام و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل دولا.