شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يدرس إجراء تغييرات فى تشكيل إنبى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى تامر مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق البترولى أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها، يوم 12 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وذلك لصعوبة اللقاء ورغبته فى الخروج بنتيجة إيجابية.

ويرغب تامر مصطفى، فى إعادة التوازن لدفاع الفريق البترولى أمام الزمالك بإعادة خالد رضا بعد الشفاء من الإصابة فضلا عن عدم البدء بإريك تراورى، والدفع بلاعب وسط دفاعى بديلاً لتأمين مرمى الفريق البترولى من هجوم الزمالك المتوقع، بالإضافة إلى أن دراسة مدرب إنبى إعادة البلعوطى لحراسة المرمى نظراً لخبراته فى المباريات الكبيرة.

فى سياق مختلف توعد تامر مصطفى اللاعبين المقصرين بالعقوبات بعد الخسارة أمام المصرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز رغم استكمال الفريق البورسعيدى اللقاء بـ 10 لاعبين من الدقيقة 39 بعد طرد مروان حمدى الأمر الذى أثار غضب المدير الفني.

وعنف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى فى غرفة خلع الملابس مؤكداً لهم أن اللاعب المقصر لن يكون له مكاناً فى الفريق خلال الفترة القادمة خصوصاً أن الفريق يمر بموقف صعب وبات فى دائرة الهبوط بعد احتلاله المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويمر إنبى بموقف صعب على مستوى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد جمعه 17 نقطة فقط من 20 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات بينما خسر 11 مباراة ليحتل المركز الخامس عشر فى تريتب جدول الدورى المصرى الممتاز، ويبقى فى دائرة الخطر بالجدول.