شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفتح مران الأهلى أمام الإعلام لمدة 15 دقيقة استعداداً للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق النادي الأهلي في الساعة الخامسة عصر غدٍ الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا ‏لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء السبت المقبل على استاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر فتح تدريب الفريق غدا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏ ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الإفريقي إلى جانب كل من: صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ تدريبات الكرة، وشارك برونو سافيو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في الركبة وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.

واستأنف الأهلى، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميرونى التى تقام مساء السبت المقبل على استاد الأهلى بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.