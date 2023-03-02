شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يؤجل انضممام لاعبى الأهلى والزمالك لمعسكر المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرازيلي ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، للاعبي الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز حرية تمثيل فرقهم في بطولتي أفريقيا قبل يوم 15 مارس الجاري الذي تم تحديده موعدًا لانطلاق معسكره بالقاهرة استعدادا للقاء زامبيا فى التصفيات الأولمبية.

وقال محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي أن لاعبي الاهلى والزمالك وفيوتشر وبيراميدز سينضمون فور العوده من المشاركه مع أنديتهم فى البطولات الافريقية.

وتقرر إقامة مباراتي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات.