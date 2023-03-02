شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يفوز على ديروط ويعزز صدارته للصعيد.. ودكرنس يعود لقمة بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق لافيينا فوزاً مهماً على فريق ديروط بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة دورى القسم الثانى لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق ديروط عند النقطة 22.

وسقط فريق بترول أسيوط أمام الألومنيوم بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 41 ليتراجع للمركز الثالث، فيما رفع فريق الألومنيوم رصيده إلى 28 في المركز السابع.

وفي مجموعة بحري، انتزع فريق دكرنس فوزا صعبا من فريق هلال الضبعة بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليرفع دكرنس رصيده إلى 37 في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما بقى فريق الهلال بالضبعة عند النقطة 16.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثانى كالتالى..شبان قنا 0/ 1 المنيا

مركز شباب طامية 1/ 1 المدينة المنورة

بترول أسيوط 0 / 2 الألومنيوم

لافيينا 1/ 0 ديروط

الجونة 2/ 1 كيما أسوان

النصر للتعدين 2/ 1 تليفونات بنى سويف

مجموعة بحرى والإسكندرية

هلال الضبعة 1/ 2 دكرنس

المصرى بالسلوم 0/ 1 الأوليمبى

وتستكمل مباريات الأسبوع العشرين في مجموعة الصعيد غدا بمواجهة الفيوم وأسمنت أسيوط، على أن تختتم المباريات هذا الأيبوع بمواجهة ملوى مع مصر المقاصة السبت المقبل.