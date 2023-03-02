شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يمدد عقد سمير فكرى لمدة 3 مواسم إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولي نادي الداخلية ، في تمديد عقد سمير فكرى لاعب الفريق لمدة 3 مواسم إضافية أخري ، بناء علي طلب علاء عبد العال المدير الفني للفريق ، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارايات الفريق في بطولة الدوري .

وتلقي سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه في الموسم المقبل .

ومن ناحية أخري تلقي نادي الداخلية خطابا رسمياً من رابطة الأندية المصرية، للتأكيد علي إقامة مباراته المقبلة أمام غزل المحلة ، بإستاد بتروسبورت بدلاً من ستاد السويس الذي تقام عليه مباريات الفريق، علي أن تقوم المباراة بدون جمهور.

ويواجه فريق الداخلية نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة 3 عصراً .

وكان مسئولو نادي الداخلية، قد قرر صرف مكافات إجادة للاعبين عقب التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، وذلك بعد الاداء المتميز للاعبين وادراك التعادل في اللحظات الأخيرة والفريق كان ناقص عدديا بعد طرد أحمد عبد الرسول في الدقيقة 80 من المباراة.