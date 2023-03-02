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الامارات | البطائح يعجز عن الفوز للمباراة الثامنة على التوالي

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سيد مصطفى- الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عجز البطائح للمباراة الثامنة على التوالي عن تحقيق أي انتصار واكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام البطائح، اليوم الخميس، في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين. وتقدم البطائح عبر البرتغالي جواو بيدرو «41»، وتعادل لخورفكان الأنغولي فابيو آبرو «58»، وعاد أصحاب الأرض ليتقدموا من جديد عبر الكاميروني أناتولي أبانغ، «75»، إلا أن آبرو أدرك التعادل مجدداً للضيوف «87».

نجح البطائح في التقدم عبر بيدرو من تسديدة من خارج الصندوق استقرت على يمين الحارس. وتحصل بعدها خورفكان على ضربة جزاء، أهدرها دودو بعد أن سدد في العارضة لتستقر الكرة بعد ذلك لخارج الملعب. ودخل خورفكان الشوط الثاني باندفاعة هجومية واضحة، واستطاع أن يُدرك التعادل عن طريق فابيو آبرو، بعد تمريرة ثنائية مع دودو، ويضعها بسهولة داخل المرمى.

وتراجع الفريق الضيف بعد هدفه، لينتهز الراقي الفرصة ويُشكل خطورة على مرمى أحمد الحوسني الذي عجز عن التصدي للعبة أناتولي أبانغ، بعد هفوة من روسيتش، ليودعها على يمينه. ولكن فابيو آبرو، تمكن من إدراك التعادل لخورفكان في وقت قاتل من ضربة رأس بعد ضربة ركنية نفذها علي الظنحاني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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