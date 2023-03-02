شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قوي يقرب نيمار من اللحاق بموقعة بايرن ميونخ النارية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من العاصمة الفرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب من المشاركة أمام بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مؤشر قوي يقرب نيمار من اللحاق بمباراة بايرن ميونخ

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه على الرغم من ضيق الوقت إلا أن هناكحالة كبيرة من التفاؤل تحيط بفرص لحاق نيمار بقائمة الفريق التي تستعد لمواجهة العملاق الألماني يوم الثامن من شهر مارس.

وأضافت أن المدير الفني للبي إس جي كريستوف جالتيه سيضع نيمار على مقاعد البدلاء وذلك في إنتظار ما ستسفر عنه دقائق المواجهة وما إذا كان سيشارك من عدمه.

ويمني نيمار النفس باللحاق بتلك المواجهة عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل في مباراة ليل التي جمعته بباريس سان جيرمان يوم 19 فبراير وانتهت بفوز رفقاء ليونيل ميسي بنتيجة 4-3.