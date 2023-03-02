شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمحمد نجيب لحسم مشاركته أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع محمد نجيب مدافع فريق الداخلية لاختبار طبي مساء اليوم، لحسم مشاركته أمام غزل المحلة في المباراة المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري ، علي استاد بتروسبورت .

وغاب محمد نجيب عن مباراة الداخلية أمام الاهلي والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري حيث أصيب بكدمة في الضهر.

وتلقي نادي الداخلية خطابا رسمياً من رابطة الأندية المصرية، للتأكيد علي إقامة مباراته المقبلة أمام غزل المحلة ، بإستاد بتروسبورت بدلاً من ستاد السويس الذي تقام عليه مباريات الفريق، علي أن تقوم المباراة بدون جمهور.

ويواجه فريق الداخلية نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز ، في تمام الساعة 3 عصراً .

وكان مسئولو نادي الداخلية، قد قرر صرف مكافات إجادة للاعبين عقب التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، وذلك بعد الاداء المتميز للاعبين وادراك التعادل في اللحظات الأخيرة والفريق كان ناقص عدديا بعد طرد أحمد عبد الرسول في الدقيقة 80 من المباراة.