شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصعد لربع نهائى بطولة مونتيرى للتنس فى منافسات الزوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة رقم 53 ، في التأهلي إلى ربع نهائي منافسات الزوجي في بطولة مونتيري للتنس بالمكسيك ، رفقة السلوفاكية تيريزا ميهاليكوفا، بعد ما فازوا على الثنائي، الجورجية ناتيلا دزالاميدزه والكندية ريبيكا مارينو بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة ،حيث جاءت نتيجة المجموعات : 6/7 ، 7/5 ،10/4.

وتغلبت لاعبة التنس المصرية على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو 2-0 ( 7-6 , 4-2 ) في أولى مبارياتها بمنافسات الفردي ببطولة مونتيري للتنس، و انسحبت اللاعبة الكولومبية في المجموعة الثانية لتتأهل ميار شريف للدور التاني لبطولة مونتيري.