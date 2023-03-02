شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تصعد لربع نهائى بطولة مونتيرى للتنس فى منافسات الزوجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
نجحت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة رقم 53 ، في التأهلي إلى ربع نهائي منافسات الزوجي في بطولة مونتيري للتنس بالمكسيك ، رفقة السلوفاكية تيريزا ميهاليكوفا، بعد ما فازوا على الثنائي، الجورجية ناتيلا دزالاميدزه والكندية ريبيكا مارينو بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة ،حيث جاءت نتيجة المجموعات : 6/7 ، 7/5 ،10/4.
وتغلبت لاعبة التنس المصرية على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو 2-0 ( 7-6 , 4-2 ) في أولى مبارياتها بمنافسات الفردي ببطولة مونتيري للتنس، و انسحبت اللاعبة الكولومبية في المجموعة الثانية لتتأهل ميار شريف للدور التاني لبطولة مونتيري.
تغلبت ميار شريف على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو 2-0 ( 7-6 , 4-2 ) في أولى مبارياتها ببطولة مونتيري للتنس حيث انسحبت اللاعبة الكولومبية في المجموعة الثانية لتتأهل ميار شريف للدور التاني .
وتواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطتي للتنس ، الصينية وانج يني في الدور الثاني من منافسات بطولة مونتيري للتنس بالمكسيك .
وخسرت ميار شريف المصنفة رقم 53 عالميا أولى مبارياتها في منافسات الفردي ببطولة ميريدا للتنس المقامة بالمسكيك أمام الإيطالية المصنفة 68 عالميًا كاميلا جيورجي في الدور الأول بنتيجة 2/0.
كما ودعت ميار شريف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الخسارة من البولندية ماجدة لينيت، في مجموعين دون رد، وذلك بعد تأجيل المباراة التي أقيمت في مطلع الشهر الجاري، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
وخسرت ميار شريف المجموعتين الأولى والثانية، في مستهل مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة، بعد انتهاء المجموعة الأولى بنتيجة 5- 7، قبل أن تخسر في المجموعة الثانية بنتيجة 6-1، لتستقر في الترتيب 54 على العالم بعد وداع البطولة.