شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك من قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراته المقبلة غدا الجمعة أمام بيراميدز، فى الجولة الـ20 للدورى باستاد الدفاع الجوى.

يأتى ذلك بعد اكتمال شفاء المدافع الدولى من الإصابة التى ألمت به مؤخرا، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى اللقاءات الأخيرة، بالإضافة لثقة البرتغالى فيريرا المدير الفنى فى إمكانياته ورغبته فى عودته للتشكيلة الأساسية.

كان أحمد فتوح استبعد من قائمة الزمالك أمام الترجى بداعى الإصابة وعدم وصوله لفورمة المباريات وابتعاده عن المشاركة مع الفريق طيلة الفترة الماضية، وهو ما جعل فيريرا يعتمد على محمد عبد الشافى.

ويسعى فيريرا إلى استعادة الانتصارات من جديد على أمل العودة لأجواء المنافسة على بطولة الدورى أو استعادة مركز الوصافة مرة أخرى من أجل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز وفيوتشر، بالإضافة لتحقيق الفوز من جديد على الفريق السماوى الذى نجح مؤخرا فى الفوز على القلعة البيضاء فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر والتأهل لنهائى البطولة، وهو ما أحرج البروف أمام الجماهير البيضاء التى كانت تمنى النفس بالوصول لنهائى الكأس وحصد البطولة المفضلة لهم مؤخرا.