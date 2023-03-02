شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم كاميرونى بقيادة بلايز يوفين يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي التونسي المقرر له يوم 7 مارس الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام ببرج العرب.

وسيدير اللقاء الحكم الكاميروني نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنيه إلڤيس چووي حكم مساعد أول و رودريچو مابيلي حكم مساعد ثاني وأنتوني ماكس حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله محمد، ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزه، وكيلي موكومواندا منسقة عام المباراة من رواندا، وندوا كريستيان منسق أمني من الكاميرون

وكان مجلس الإدارة طلب حضور 20 ألف مشجع للمباراة، كما طلب نقل المباراة إلى ستاد القاهره الدولي إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض طلب مسؤولي الزمالك بنقل اللقاء.