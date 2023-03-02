7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 3/2/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى، ومران الأهلى.. محاضرة مطولة من كولر.. ومشاركة سافيو فى التدريبات الجماعية، حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى .
رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى
طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، الموافقة علي حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة.