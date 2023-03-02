7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 3/2/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى، ومران الأهلى.. محاضرة مطولة من كولر.. ومشاركة سافيو فى التدريبات الجماعية، حسين الشحات يغيب عن الأهلى أمام القطن الكاميرونى .

رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى