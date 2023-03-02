شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يقترب من إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الدولى محمد عادل من إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد الجمعة ضمن منافسات الدورى المصرى، ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام أسماء الطاقم كاملا مساء اليوم الخميس.

من ناحية أخرى حذر فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك مدافعى الفريق الأبيض من الوقوع فى الأخطاء فى مباراة بيراميدز المقرر لها غداً الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتحدث فيريرا مع المدافعين وطالبهم بالتركيز وتفادى الأخطاء فى ظل امتلاك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الكبار على مدار الخطوط الثلاثة، كما طلب البورفيسور من لاعبى الوسط بالمساندة لخط الهجوم لمواجهة التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفنى البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد فى مباراة بيراميدز من أجل الفوز، واقتناص نقاط المباراة، خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية فى ظل رغبة الفريق السماوى فى الفوز لا سيما أنه ينافس على لقب الدورى المصرى، ويحتل وصافة جدول الترتيب.