كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى غدا

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام بيراميدز مساء غد الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى ؟

ج: تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساء غد الجمعة.

س : ما موقف الفريقين بجدول الدورى ؟ج: يحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 38 نقطة.

س : ما هو تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز ؟ج: من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي،خط الوسط: سيف جعفر، محمود دونجا، أحمد بلحاج،خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الجزيري، شيكابالا.

س : ماذا قال فيريرا للاعبين قبل المباراة ؟

ج : طالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السماوى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف بيراميدز محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

س : ماذا عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك ؟ج : من المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي،خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، عبد الله السعيد،خط الهجوم: رمضان صبحي، فخري لاكاي، مصطفى فتحي.