شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الترجى فى ستاد ببرج العرب مساء الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 7 مارس الحالي على ستاد ببرج العرب في الإسكندرية.

وكان مجلس الإدارة طلب نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض طلب مسئولي نادي الزمالك.

من ناحية اخرى اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك من قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراته المقبلة غدا الجمعة أمام بيراميدز، فى الجولة الـ20 للدورى باستاد الدفاع الجوى.

يأتى ذلك بعد اكتمال شفاء المدافع الدولى من الإصابة التى ألمت به مؤخرا، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى اللقاءات الأخيرة، بالإضافة لثقة البرتغالى فيريرا المدير الفنى فى إمكانياته ورغبته فى عودته للتشكيلة الأساسية.

كان أحمد فتوح استبعد من قائمة الزمالك أمام الترجى بداعى الإصابة وعدم وصوله لفورمة المباريات وابتعاده عن المشاركة مع الفريق طيلة الفترة الماضية، وهو ما جعل فيريرا يعتمد على محمد عبد الشافى.

ويسعى فيريرا إلى استعادة الانتصارات من جديد على أمل العودة لأجواء المنافسة على بطولة الدورى أو استعادة مركز الوصافة مرة أخرى من أجل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز وفيوتشر، بالإضافة لتحقيق الفوز من جديد على الفريق السماوى الذى نجح مؤخرا فى الفوز على القلعة البيضاء فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر والتأهل لنهائى البطولة، وهو ما أحرج البروف أمام الجماهير البيضاء التى كانت تمنى النفس بالوصول لنهائى الكأس وحصد البطولة المفضلة لهم مؤخرا.