شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة مطولة من كولر.. ومشاركة سافيو فى التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميرونى التى تقام مساء السبت المقبل على استاد الأهلى بالسلام، والمؤجلة من الجولة الأولى فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث فى كل الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية قبل تنفيذ تدريبات الكرة، وشارك برونو سافيو فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة فى الركبة وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى.

وأدى رباعى حراسة المرمى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفنى قد منح الفريق راحة أمس للتخلص من الإجهاد بسبب توالى المباريات ما بين المحلية والأفريقية.

ويقع الأهلى ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات الأفريقى إلى جانب كل من: صن داونز والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.