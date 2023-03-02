شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا الزمالك يطلب حضور 20 ألف مشجع فى مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، الموافقة علي حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة.

وينتظر مسئولي الزمالك الحصول علي كافة الموافقات علي حضور العدد المطلوب من الجماهير قبل بدء طرح التذاكر للجماهير.

وكان تقرر إقامة مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 7 مارس الحالي على ستاد ببرج العرب في الإسكندرية.

وكان مجلس الإدارة طلب نقل المباراة إلى ستاد القاهرة الدولي إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض طلب مسئولي نادي الزمالك.