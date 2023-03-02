شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين عواد وصبحى لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الزمالك فى منافسة قوية خلال الأيام الماضية من أجل حراسة مرمى الفريق فى مباراته غدا أمام بيراميدز فى الجولة الـ20 للدورى والمقرر إقامتها باستاد الدفاع الجوى .

ورغم الفترة الأخيرة التى احتفظ فيها محمد عواد بحماية عرين الفريق الأبيض إلا أن المستوى المتذبذب الذى ظهر عليه فى المباراة الأخيرة أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات والتى انتهت لصالح الفريق التونسى بهدفين نظيفين جعلت الجهاز المعاون لفيريرا يطالبه بضرورة منح محمد صبحى فرصة المشاركة أمام بيراميدز .

وتسبب محمد عواد فى الهدف الأول للترجى التونسى بشكل كبير بعدما سقطت الكرة من يديه داخل منطقة الجزاء وأودعها محمد بن على مهاجم الفريق التونسى بسهولة فى المرمى الخالى من حارسه .

كان محمد صبحى تألق بشكل لافت فى المباراة التى فاز فيها الزمالك على سموحه بثلاثية مقابل هدف فى الدورى إلا أنه خرج بعدها من التشكيل الأساسى مرة أخرى وعاد محمد عواد لحماية عرين أبناء ميت عقبة .