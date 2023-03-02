شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة نيجيريا وأوغندا فى بطولة أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إدارة مباراة أوغندا ونيجيريا ضمن مواجهات دور ربع نهائي في كأس أمم أفريقيا للشباب ، إلي الحكم المصري محمود ناجي ويعاونه من مصر سامي هلال، والليبي عبد الرزاق أحمد، وحكم رابع من النيجر عبد العزيز مختار، ويراقبها من زيمبابوي جاستين مومبا وحكما الفار أحمد الغندور من مصر والحج مالك من السنغال.

وتقام مباراة أوغندا ونيجيريا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، بإستاد هيئة قناة السويس، في إطار مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.