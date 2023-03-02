شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم..رمضان درويش ذهب لا يصدأ فى الجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو رمضان درويش نجم الجودو



البداية والنشأة البداية والنشأة

رمضان درويش مواليد 29 يناير 1988 ، بدأ ممارسة الرياضة وهو فى سن صغير ، مارس عدة رياضات لكن استقر على الجودو، وتدرج فيها حتى شارك فى بطولات جمهورية وحصد الألقاب المحلية، نشأ فى أسرة رياضية حيث أن شقيقه مح يمارس رياضة الجودو أيضا ، وانضما للمنتخب سويا.



الألقاب والبطولات الألقاب والبطولات التتويج بالبطولة الافريقية 8 مرات، والحصول على 4 فضيات فى البطولات الأفريقية، 3 ذهبيات فى بطولة البحر المتوسط، و4 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات فى بطولة الجراند برى، بالإضافة إلى 4 برونزيات فى الجراند سلام

وعلى مستوى بطولة كأس العالم حقق درويش 6 ذهبيات وفضيتين، كما توج بطل منتخب الجودو برونزيتى بطولة العالم للأساتذة.

وشارك درويش فى دورة الألعاب الأوليمبية بلندن 2012، بالإضافة إلى أوليمبياد البرازيل ري ودى جانيرو 2016

وحصل رمضان درويش على وسام الجمهورية من الرئيس السيسى عقب مشاركته فى بطولة البحر المتوسط 2018