شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات للحكام المساعدين الواعدين فى تطبيق تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تقديم محاضرات خاصة للحكام المساعدين بالدوري الممتاز (ب) على تقنية الفيديو (VAR) لإعدادهم للمشاركة فى الدوري الممتاز بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

ونظمت لجنة الحكام محاضرتين من أصل ثلاث محاضرات للحكام المساعدين بالدوري الممتاز (ب)، بحضور الكابتن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام وتوفيق السيد وأيمن دجيش ومجدى رزق وحمدى القاضي أعضاء اللجنة.

وأكد الكابتن محمد فاروق أن اختيار الحكام جاء بناء علي تقييم الأداء من خلال المعسكرات التي تم تنظيمها بمحافظتي الإسكندرية وبني سويف، وعن طريق اللجنة الفنية للجنة الحكام.





وتنتظر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري وصول البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة، لنظر الشكاوى والطعون المقدمة على اختيارات الترقي والتصرف فيها.

وطالب اتحاد الكرة من لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق النظر في الطعون التي تقدمت للجنة منذ الأحد قبل الماضي على اختبارات الترقي وكذلك شكاوى بعض الحكام ولكن الأخير قرر عدم النظر في هذه الأمور حتى يتولى رئيس اللجنة الجديد المسئولية.