شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات مجموعة الصعيد اليوم فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من المسابقة.

وجاءت اختيارات الحكام كالتالى..

عماد عويس، حكم منطقة الشرقية، يدير لقاء شبان قنا والمنيا

محمد طه، حكم منطقة أسيوط، يدير لقاء النصر للتعدين وتليفونات بنى سويف

محمود رشدي، حكم منطقة الوادي الجديد، يدير لقاء الجونة وكيما أسوان

نادر قمر الدولة، حكم منطقة كفر الشيخ، يدير لقاء بترول أسيوط والألومنيوم

مصطفى الشهدى، حكم منطقة الجيزة، يدير لقاء لافيينا وديروط

ويستقبل فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة، في مباراة يسعى خلالها جورج جاليدى المدير الفني لفريق لافيينا في مواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة، وطالب لاعبيه ببذل الجهد من أجل تحقيق حلم الصعود، في المقابل يأمل فريق ديروط في الخروج بنتيجة إيجابية في محاولة لتحسين وضع الفريق في الجدول.

ويستضيف فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثانى برصيد 41 نقطة، فريق الألومنيوم صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويسعى هشام عبد المنعم مدرب فريق بترول أسيوط إلى استعادة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز بعد التعثر الأخير وفقدان الصدارة، فيما يأمل أبو طالب العيسوى مدرب الألومنيوم في انتزاع الفوز والاقتراب من فرق المقدمة.ويواجه فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فريق كيما أسوان صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة إلى تحقيق الفوز وانتظار هدايا الأخرين من أجل قيادة الفريق للعودة مجددا للدورى الممتاز، فيما يسعى فريق كيما أسوان إلى تحقيق الفوز والاستمرار في التقدم بجدول المجموعة على أمل تعثر فرق المقدمة.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من شبان قنا مع المنيا، مركز شباب طامية مع المدينة المنورة، النصر للتعدين مع تليفونات بنى سويف.