الامارات | مدربان سابقان للريال وبرشلونة مرشحان لتدريب تشلسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نادي تشلسي بحسب وسائل إعلام إنجليزية اليوم، ومنها صحيفتي "ذي الصن" و"دايلي مايل" نصب عينه التعاقد مع إسم كبير في عالم التدريب، بعد أن فقد النادي ثقته في المدرب الحالي غراهام بوتر لتحقيق التغيير المنشود، إذ رغم التعاقدات القياسية ساءت نتائج الفريق بشكل كبير في الأشهر الماضية. وعلى رأس المرشحين، إسمين بارزين سبق لهما تدريب برشلونة وريال مدريد، وهما الإسباني لويس إنريكي، وكذلك الفرنسي زين الدين زيدان.

وتبدو كفة زيدان أرجح بالنسبة لتشلسي، خاصة بالنظر إلى طريقة تعامله مع اللاعبين الشباب، وقدرته على تطوير مستواه، كما سبق وحصل له مع ريال مدريد. وتبقى المهمة الأصعب بالنسبة لتشلسي هي محاولة إقناع زيدان بتولي التدريب، خاصة في ظل تردده لقبول هكذا مهمة، إذ يضع خياراته بين تدريب منتخب فرنسا وهو ما بات صعبا للغاية بعد أن جدد ديشامب عقده أخيرا، وبين العودة إلى ريال مدريد للمرة الثالثة، وهو أمر مستبعد جدا. في المقابل لم يتول إنريكي أي مهمة منذ غادر تدريب منتخب إسبانيا بعد مونديال قطر.