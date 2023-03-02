الامارات | الصين تتوج بلقب "دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاز منتخب الصين على صدارة الترتيب العام لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم ليحرز لقب النسخة "14" (الجائزة الكبرى دبي 2023)، برصيد 102 ميدالية "42 ذهبية" و36 "فضية" و24 "برونزية"، تاركا المركز الثاني لأوكرانيا برصيد 24 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات)، تلاه في المركز الثالث المنتخب الأوزبكي برصيد 26 ميدالية (9 ذهبيات و7 فضيةات و10 برونزيات).

وحصد منتخبنا 6 ميداليات، منها ذهبيتين عن طريق محمد القايد وخالد المرزوقي، وفضيتي مريم الزيودي وانصاف النعيمي، وبرونزيتي نورة الكتبي ومريم الزيودي. وشهدت البطولة تحطيم 7 أرقام عالمية و40 قاريا " 22 آسيوي " و3 أوربي" و12 "أفريقي" و3 أمريكية، ليواصل السويسري مارسيل هوك نجم دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة بطوكيو الحائز على 4 ذهبيات في مسابقات 800 متر و1500 متر و5000 متر والماراثون على الكراسي المتحركة، تفوقه مكررا مشهد النسخة الماضية بتحطيم الرقم العالمي في 5000 متر.