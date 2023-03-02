الامارات | "الإمارات" و"الحبتور ايفزا" إلى نهائي كأس دبي الذهبية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا "الإمارات" و"الحبتور ايفزا" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس دبي الذهبية للبولو 2023، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي. وحسم فريق "الإمارات" بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تأهله للنهائي بفوزه 10-5 على فريق "إيه أم" بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، في نصف النهائي مساء أمس الأربعاء.

وفي المباراة الثانية بنصف النهائي، فاز فريق "الحبتور ايفزا" بقيادة محمد الحبتور 9-8 على فريق "بنجاش دودسن وهوريل" بقيادة حيدر بنجاش. ومن المقرر أن يلتقي فريقا "غنتوت" و"ذئاب دبي كافو" على كأس "بنتلي" يوم السبت أيضا قبل المباراة النهائية، حيث كان الفريقان قد حسما مباراتيهما لتحديد المركزين الخامس والسادس، بالفوز على "كلينوفا نوا كابيتال" و"مهرة ومجموعة اياكس للاستثمار" على الترتيب.