الامارات | منتخب الإمارات يواجه طاجيكستان وتايلاند وديا تحضيرا لنهائيات آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الإمارات لكرة القدم أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين دولتين وديتين أمام منتخبي طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و 28 مارس الجاري في العاصمة أبوظبي وذلك خلال معسكره الداخلي الذي سيقام خلال أيام الفيفا للفترة من 19 إلى 29 مارس الجاري, في إطار برنامجه التحضيري للمشاركات المقبلة, أهمها نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير 2024 ، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقالت لجنة المنتخبات في بيان صحافي إنه سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين في هذا المعسكر بعد نهاية مباريات الجولة ( 19 ) من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين التي ستُلعب يومي 10 و 11 مارس الجاري.

وكانت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية عقدت اجتماعها اليوم الخميس برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة، كما حضر جانباً من الاجتماع رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب الأول.

واعتمدت اللجنة مشاركة المنتخب الأولمبي مواليد 2001 في البطولة الدولية الودية التي ستقام في الدوحة بالتزامن مع أيام الفيفا لشهر مارس بمشاركة ثمانية منتخبات, وذلك في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة, التي ستنطلق في سبتمبر المقبل، ويقود المنتخب المدرب الإسباني دينس سيلفا.

واعتمدت اللجنة مشاركة منتخب الشباب مواليد 2005 في البطولة الدولية الودية تحت 18 سنة المقررة في دبي للفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري بمشاركة أربعة منتخبات وهي الإمارات وهولندا والسعودية والمكسيك، ويسبق البطولة إقامة معسكر داخلي يبدأ في 13 مارس 2023 بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري.