الامارات | "أحيا بنشاط وحيوية" شعار اتحاد المرأة في اليوم الرياضي الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، يوماً رياضياً مفتوحاً للمرأة والطفل تحت عنوان "أحيا بنشاط وحيوية"، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، ضمن الفعاليات التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الرياضي الوطني، تحت شعار "الإمارات تجمعنا"، والذي تم تدشينه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وضم اليوم الرياضي المفتوح عرض لرياضة الجمباز والباليه وتقديم عدد من المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية والجلسات التثقيفية بالإضافة إلى تقديم فحوصات ونصائح طبية.



وشهدت حضور كبير من ممثلي جهات رياضية وحكومية وجاليات العربية، إلى جانب الجمهور من مختلف فئات المجتمع وخاصة من الفتيات والنساء والأطفال.



وجاءت فعاليات اليوم الرياضي المفتوح في إطار مبادرة "طاقة إيجابية"، التي أطلقها اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بهدف تعزيز التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، لتكون نمط الحياة اليومية للمجتمع بصفة عامة والمجتمع النسائي بصفة خاصة، ونشر الثقافة الرياضية لدى جميع النساء من مختلف الفئات والأعمار، وجعلها عنصر أساسي في حياتهن اليومية، وذلك من خلال تعزيز سبل التعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المبادرة وتشجيع اتباع الأساليب الحياتية الصحيحة وإطلاق البرامج الرياضية للفرد والمجتمع، لدورها في تجنب الأمراض بكل أنواعها ومنح الطاقة الإيجابية لتأدية المهام اليومية بكل همة ونشاط.



ومن جانبها أكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نورة السويدي، أن اليوم الرياضي الوطني يمثل فرصة مميزة لترسيخ المبادئ السامية للرياضة وتعزيز قدراتها الفائقة على استدامة البناء الحضاري والإنساني للبشرية جمعاء، والتي ينعكس معها الصورة الحضارية التي ارتبط بها اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، بلد الخير والتسامح والعطاء والإيجابية، وجهودها الحثيثة في تبني أفضل الممارسات الهادفة لتعزيز صحة وسعادة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.



وأضافت: "عمد اتحاد الإمارات لرياضة المرأة على تنظيم فعالية أسرية تحتضن الفتيات والنساء والأطفال في جو مفعم بالنشاط والحيوية، حيث سعينا لمنح المرأة مساحة رحبة لإطلاق قدراتها في العديد من المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية بحضور ومشاركة أبنائهن وصغارنا من طلبة المدارس، وذلك لتوطيد أواصر الترابط الاجتماعي، ولإيماننا العميق بدور المرأة الحيوي في تكوين وصياغة فكر وتوجيهات أجيال المستقبل، لجعل الرياضة أسلوب حياة وثقافة يعيش بها الإنسان سنوات مديدة في صحة وسعادة".



وتماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2023 عاماً للاستدامة، عمل اتحاد الإمارات لرياضة المرأة من خلال فعالية اليوم الرياضي المفتوح إلى تطبيق معايير "الاستدامة الرياضية"، من خلال استخدام أدوات معاد تدويرها في المسابقات والأنشطة الرياضية التي تخللت الفعاليات.



وتم خلال الفعالية تنظيم جلسة توعوية بالتعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومايو كلينك ومستشفى أن أم سي ومستشفى برجيل، والتي قدمت العديد من النصائح الطبية والغذائية المفيدة والداعمة لصحتنا في الحياة اليومية وخاصة أثناء ممارسة النشاط البدني، حيث استعرضت الدكتورة سارة عمر الصادق أخصائي تغذية من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المحور الأول تحت عنوان "الرياضة والغذاء الصحي"، وقدمت الممرضة كاتي هرشبرجر من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المحور الثاني تحت عنوان "تجنب الانهاك الحراري عند ممارسة الرياضة"، وطرحت الدكتورة سينثيا اوبريرو، معالج طبيعي من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المحور الثالث تحت عنوان "تأثير استخدام الأجهزة الذكية على العمود الفقري".



واحتوت الفعالية أيضاً على عقد ورشة توعوية عن مخاطر الإكثار من استخدام الإنترنت وعلاقتها بقلة النشاط والحركة عند الأطفال، وتقديم حلول لمواجهتها.



كما تم تقديم عرض لرياضة الجمباز والبالية، وشهدت الفعالية تنافس كبير وسط أجواء عائلية مليئة بالدفء، والتي بدأت بإقامة مسابقات ترفيهية وهي: "سباق التتابع مكوكي، سباق الأطواق الموسيقية، سباق الأكياس، سباق تمرين البطن، سباق الوثب بالحبال، سباق التتابع الحواجز المتعددة، سباق الدقة البولينج" وغيرها من الألعاب التي تناسب أعمار الأطفال المشاركين، وبنهاية الفعاليات تم توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات.