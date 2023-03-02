الامارات | باريس سان جيرمان يختار مدرب "مفاجأة" لخلافة غالتييه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإنجليزي ستيفن جيرارد هو المرشح الأول لتولي تدريب باريس سان جيرمان.

نقلت عن صحيفة ذا سكوتيش ديلي إكسبريس أن مستقبل المدرب الحالي كريستوف غالتييه يعتمد على نتيجة مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن رئيس النادي ناصر الخليفي يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد، مبينة أن النجم الإنجليزي جيرارد هو المرشح الأبرز لخلافة غالتييه.

وأوضحت أن أسطورة ليفربول الذي تمت إقالته من تدريب أستون فيلا في أكتوبر الماضي، تلقى اتصالاً من الخليفي لمعرفة رأيه في تولي تدريب النادي الباريسي، مشيرة إلى أن رئيس البي سي جي يبحث عن نجم لامع له تأثير إعلامي كبير ويكون قادراً على تحسين نتائج الفريق وقيادة كوكبة النجوم.