شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تشكيل لجنة فنية من خبراء كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء كرة القدم للمشاركة في خطة تطوير الكرة المصرية وتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة.

ويفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من اسم على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التى كانت محل خلافات، ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.