شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: غياب 4 لاعبين عن الأهلى أمام القطن وصن داونز بدورى الأبطال للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك 4 إصابات فى صفوف الأهلى وسيغيبون عن المشاركة معه فى مباراتى القطن الكاميرونى وصن داونز الجنوب أفريقى.

قال شوبير، خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "حسين الشحات لن يسافر إلى جنوب أفريقيا بسبب الإصابة ونفس الأمر ينطبق على محمو متولى وخالد عبد الفتاح، بينما أحمد عبد القادر هناك احتمالية أن يغيب عن رحلة جنوب أفريقيا".

وأوضح شوبير أن حسين الشحات ومحمود متولى ومعهم خالد عبد الفتاح بنسبة 100% لن يسافروا مع الأهلى إلى جنوب أفريقيا، لكن موقف عبد القادر غير محدد حتى الآن.

وأضاف شوبير أن الأهلى قرر تفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة مقابل 10 ملايين جنيه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

على صعيد متصل قال مارسيل كولر إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: "نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء"، وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق ، واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني السبت المقبل.