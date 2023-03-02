شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة كأس رئيس الاتحاد على هامش البطولة الأفريقية للرماية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات مسابقة كأس رئيس الاتحاد على هامش البطولة الأفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجائزة الكبرى، غدا الجمعة، على أن تقام منافسات البطولة الأفريقية السبت والأحد.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية فى تلك البطولة الكبرى من 9 دول هى (إنجلترا، ايطاليا، أرمينيا، السعودية، الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف).

وقال حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إن التدريبات الرسمية اليوم تشهد أداءاً قويا من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة.

وأضاف أن جميع الوفود وصلت إلى مصر وتم استقبالها بحفاوة شديدة وبأفضل شكل مثلما اعتادت في البطولات الماضية، والتي قدمنا خلالها صورة مشرفة عن مصر في استضافة كافة الفعاليات الرياضية.

وأشار حسنى إلى أن الجميع يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.