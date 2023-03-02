«ريال مدريد يواجه برشلونة» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تشهد بطولة كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في مصر إقامة مباراتي ربع النهائي بين السنغال وبنين واوغندا مع نيجيريا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد برشلونة - الساعة 10 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح ×الطائي- الساعة 3 عصرا على Shahid VIP

الفيحاء ×أبها- الساعة 3 عصرا على Shahid VIP

الوحدة×الهلال- الساعة 7:30 مساء على القناة الرياضية السعودية Ssc وShahid VIP

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



السنغال× بنين- الساعة 4 مساء

أوغندا×نيجيريا- الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي



اتحاد بن قردان× الترجي- الساعة 3:30 مساء

اتحاد تطاوين× الاتحاد المنستيري- الساعة 3:30 مساء

مواعيد مباريات كأس جنوب أفريقيا



مارومو جالانتس× صن داونز- الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



العين× دبا الفجيرة- الساعة 3:30 مساء

اتحاد كلباء× شباب الأهلي دبي- الساعة 6:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري السوداني



الفلاح عطيرة × المريخ- الساعة 7 مساء