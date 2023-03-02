موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلى، اليوم الخميس، التحضير لمباراته المقبلة ضد القطن الكاميرونى بعد حصول اللاعبين على راحة شلبية أمس لإنهاء إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا بعد التعادل مع الداخلية ضمن منافسات الدورى.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد، فيما تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب أفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

1_ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات

2_ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات

3_ الأهلي : نقطة من مباراتين

4_ القطن الكاميروني: 0 نقاط من مباراتين





سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقياالسيناريو الأول

أصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا والمقرر إقامتها غدا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حال فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

أما حال فوز الأهلي في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.