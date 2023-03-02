شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يطلب تجهيز محمود علاء وعمار حمدى لمباريات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تجهيز الثنائى محمود علاء وعمار حمدى بعد الإصابة التى لخقت بهما خلال الأيام الماضية ومنعتهما من المشاركة في المباريات، خصوصاً أن المدرب يعتمد على خدمات الثنائى ويعتبرهما من العناصر والركائز الأساسية فى الفريق.

ووضع زوران برنامجاً تأهيلياً خاصاً لـ محمود علاء بعد إصابة مزق الخلفية التى تعرض لها فى مباراة الداخلية بالجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وخروجه من المباراة متأثر بالإصابة،فضلاً عن اطمئنانه على عمار حمدى ومدى تطورات البرنامج الذى ينفذه اللاعب.

يعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدأ فريق سيد البلد استعداداه للمحلة الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للاعبين عقب الفوز على طائع الجيش في المباراة الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

أحرز أهداف الاتحاد كل من: مابولولو هاتريك في الدقيقة 13 والدقيقة 34 من ركلة جزاء والدقيقة 45 والهدف الرابع خالد الغندور في الدقيقة 75، بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 28 ومحمود وادي في الدقيقة 64 وإسلام محارب في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.