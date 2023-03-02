شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى سادس جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من سموحة مع الأهلى وطلائع الجيش مع الزمالك والبنك الأهلى مع سبورتنج، فيما تقام الجولة السابعة غدا الجمعة بمواجهات بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش وسموحة مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الزمالك.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى، موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.