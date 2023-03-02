شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يتوعد المقصرين فى إنبى بالعقوبات بعد السقوط أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى اللاعبين المقصرين بالعقوبات بعد الخسارة أمام المصرى بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز رغم استكمال الفريق البورسعيدى اللقاء بـ 10 لاعبين من الدقيقة 39 بعد طرد مروان حمدى الأمر الذى أثار غضب المدير الفني.

وعنف تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى في غرفة خلع الملابس مؤكداً لهم أن اللاعب المقصر لن يكون له مكاناً في الفريق خلال الفترة القادمة خصوصاً أن الفريق يمر بموقف صعب وبات في دائرة الهبوط بعد احتلاله المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويمر إنبى بموقف صعب على مستوى ترتيب جدول الدورى المصرى بعد جمعه 17 نقطة فقط من 20 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 11 مباراة ليحتل المركز الخامس عشر في تريتب جدول الدورى المصرى الممتاز، ويبقى في دائرة الخطر بالجدول.

ونجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز،تقدم مروان حمدي للمصري في الدقيقة 30 ، وعزز زياد حمدي تقدم المصري بالهدف الثاني في الدقيقة 50، واحرز هدف انبي أوفا في الدقيقة 82.